WADA откроет более 100 дел в отношении россиян после проверки данных московской лаборатории

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы.
Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки. Все дела будут обработаны и переданы в антидопинговые организации к концу 2019 года», – цитирует главу WADA Крэйга Риди агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что WADA передало Независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил (AIU) значительную часть данных по допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории.
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