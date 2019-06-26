WADA откроет более 100 дел в отношении россиян после проверки данных московской лаборатории WADA после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории может открыть не менее ста дел о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами.

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы.

Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки. Все дела будут обработаны и переданы в антидопинговые организации к концу 2019 года», – цитирует главу WADA Крэйга Риди агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что WADA передало Независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил (AIU) значительную часть данных по допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории.