Сборная России по конкуру не выступит на Играх-2020 - Советский спорт
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30 июня 2019 23:14ОлимпиадаКоноплев Александр

Сборная России по конкуру не выступит на Играх-2020

Только третье место из шести.

Сборная России по конкуру заняла третье место в квалификационном турнире к Олимпийским играм-2020, сообщает сайт Федерации конного спорта России. Победу отпраздновала сборная Израиля.

Под российским флагом выступали Владимир Туганов, Михаил Сафронов, Наталия Симония и Мария Бибикова. Теперь всадники будут бороться за попадание на Игры в Токио в личном зачете.

На Олимпиаде-2020 конники разыграют шесть комплектов наград.

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