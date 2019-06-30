Сборная России по конкуру не выступит на Играх-2020

Сборная России по конкуру заняла третье место в квалификационном турнире к Олимпийским играм-2020, сообщает сайт Федерации конного спорта России. Победу отпраздновала сборная Израиля.
Под российским флагом выступали Владимир Туганов, Михаил Сафронов, Наталия Симония и Мария Бибикова. Теперь всадники будут бороться за попадание на Игры в Токио в личном зачете.
На Олимпиаде-2020 конники разыграют шесть комплектов наград.
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