ВАДА может дисквалифицировать 298 российских спортсменов

Представители ВАДА начали расследование в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Отмечается, что дела ведутся на основе данных Московской лаборатории, а под санкции могут попасть 298 отечественных атлетов.
На сегодняшний день общее количество проб, отправленных на проверку – 578. Из них 298 – подозрительные.
Проверка завершится в конце 2019 года, а ее данные будут переданы в соответствующие федерации.
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