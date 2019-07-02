ВАДА может дисквалифицировать 298 российских спортсменов

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина Сериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно 1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.

«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионов В год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

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Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве Недомански Штрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.

Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео) Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.