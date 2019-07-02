ВАДА может дисквалифицировать 298 российских спортсменов - Советский спорт
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02 июля 2019 19:41ОлимпиадаГичунцев Артур

ВАДА может дисквалифицировать 298 российских спортсменов

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Представители ВАДА начали расследование в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Отмечается, что дела ведутся на основе данных Московской лаборатории, а под санкции могут попасть 298 отечественных атлетов.

На сегодняшний день общее количество проб, отправленных на проверку – 578. Из них 298 – подозрительные.

Проверка завершится в конце 2019 года, а ее данные будут переданы в соответствующие федерации.

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