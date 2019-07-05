Попов отрицает, что голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы ОИ-2016 - Советский спорт
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05 июля 2019 11:32ОлимпиадаБратищева Полина

Попов отрицает, что голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы ОИ-2016

Как сообщают «Р-Спорт», четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного Олимпийского комитета Александр Попов заявил, что не отдавал свой голос в выборах столицы летней Олимпиады 2016 года за бразильский город Рио-де-Жанейро.

Напомним, что ранее бразильский политик Серджио Кабрал объявил, что девять членов МОК, в числе которых Попов, проголосовали за Рио-де-Жанейро за денежное вознаграждение.

«Я принимал участие в голосовании, но я не отдавал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии…», - говорит Александр Попов.

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