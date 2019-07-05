Попов отрицает, что голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы ОИ-2016

Напомним, что ранее бразильский политик Серджио Кабрал объявил, что девять членов МОК, в числе которых Попов, проголосовали за Рио-де-Жанейро за денежное вознаграждение.
«Я принимал участие в голосовании, но я не отдавал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии…», - говорит Александр Попов.
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