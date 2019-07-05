МОК открыл расследование по делу о взятках на выборах столицы ОИ-2016, Кремль ждет доказательств - Советский спорт
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05 июля 2019 13:17ОлимпиадаБратищева Полина

МОК открыл расследование по делу о взятках на выборах столицы ОИ-2016, Кремль ждет доказательств

Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Александра Попова, Сергея Бубки и других членов комитета, которых заподозрили в коррупции.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы пока преждевременно.

Напомним, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что дал взятку в размере 2 млн долларов в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу Рио-де-Жанейро в выборах столицы ОИ-2016.

Сумма была распределена между девяти членов МОК, в числе которых Александр Попов и Сергей Бубка.

«Я не был уверен в успехе, поскольку МОК в большой степени «европеизирован». (Глава Национального олимпийского комитета Бразилии на тот момент) Нузман позвонил мне и вызвал на срочное совещание. Он пришел ко мне до и сказал, что мы можем победить», — цитирует Кабрала «Р-Спорт».

На финальном этапе оставалось четыре претендента: Рио-де-Жанейро, Мадрид, Токио и Чикаго.

Нузман заявил, что поддержку в обмен на крупную сумму денег обещал на тот момент глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак (5-6 голосов в обмен на 1,5 миллиона долларов).

В итоге, Рио-де-Жанейро был выбран столицей Олимпиады-2016 на сессии МОК в октябре 2009 года. В третьем раунде бразильский город обошел Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

По данным ТАСС, представитель Кремля Дмитрий Песков так комментирует ситуацию: «В любом случае подобные заявления должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными и бездоказательными.»

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Серджио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях», – передает ТАСС сообщение МОК.

Александр Попов и Сергей Бубка опровергли все обвинения. Попов заявил, что отдал свой голос в выборах за другой город.

Почётный президент Олимпийского комитета России, член МОК Виталий Смирнов отметил, что хорошо знает Попова и считает его и Бубку великими спортсменами. «Думаю, что это недоразумение», - говорит Смирнов.

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