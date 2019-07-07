МОК восстановил членство Кувейта

Национальный олимпийский комитет Кувейта восстановлен в правах, сообщает Inside The Games. Международный олимпийский комитет лишил Кувейт членства в организации в октябре 2015 года из-за вмешательства государства в дела НОК. 16 августа 2018 года Кувейт был частично восстановлен в правах – с тех пор спортсмены смогли участвовать под своим флагом. В июле 2019 года с НОК были сняты все санкции.
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