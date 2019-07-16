Зеленский поручил разработать план для проведение Олимпийских игр на Украине - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 июля 2019 15:57Олимпиада

Зеленский поручил разработать план для проведение Олимпийских игр на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту НОК Сергею Бубке разработать план для проведение Олимпийских игр.

- Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.

Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь, - приводит слова Зеленского «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу президента Украины.

Напомним, что летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио в 2020 году, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Столицей проведения зимних Олимпийских игр 2022 года был назван китайский Пекин, а зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
16/07 14:59Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
15/07 16:00Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
16/07 09:00Футбол
Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден АзарМногие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
15/07 23:30Футбол
Пушка страшная из «Арсенала», а в «Спартаке» снова «Жиго-тайм» «Советский спорт» вспоминает все матчи первого тура. 
15/07 23:15Футбол
«Нам не хватало Смолова». Слова игроков «Локо» после ничьи с «Рубином»После матча «Локомотив» – «Рубин» (1:1) своими впечатлениями поделились защитник и полузащитник железнодорожников Мацей Рыбус и Александр Коломейцев.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» - хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/07 14:16Футбол
Измены, скандалы, суды, а теперь – развод. Дневник жизни ГлушаковаОт любви до ненависти один шаг, а от тихой карьеры до скандалов и того меньше. О том, как Денис Глушаков падал в яму и выбирался из нее.  
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
15/07 15:48Хоккей
«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов.
16/07 08:31Футбол
Катерина Кейру: Муж говорит, что это не его ребенок. Это очень больно Новое интервью Катерины Кейру о ее отношениях с супругом Иваном Новосельцевым.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
15:57 Олимпиада Зеленский поручил разработать план для проведение Олимпийских игр на Украине
15:54 Синхронное плавание Женская сборная России выиграла золотые медали на ЧМ в Южной Корее
15:34 Футбол В УЕФА считают, что Чечня готова принять матчи еврокубков
15:20 Футбол Фрэнк Лэмпард: Надеюсь, на этой неделе Канте сможет приступить к тренировкам с командой
15:18 Футбол Источник: УЕФА отклонил апелляцию «Краснодара» по Мусаеву и обязал выплатить штраф
15:12 Футбол Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои знает, что в «Челси» есть тренер, который хочет сделать его лучше
14:50 Футбол «ПСЖ» требует с «Барселоны» 222 миллиона евро за трансфер Неймара
14:46 Футбол Агент Бэйла – о возвращении в «Тоттенхэм»: Я не комментирую чепуху
14:32 Футбол «Вест Хэм», претендовавший на Чалова, пригласил нападающего «Айнтрахта»
14:08 Футбол Кудерметова обыграла Рус и вышла во 2-й круг турнира в Бухаресте
13:47 Футбол «Рубин» пригласил на встречу с болельщиками российского рэпера
13:36 Футбол Александр Дюков: Рассчитываем, что система VAR будет использоваться со второго тура
13:31 Футбол Александр Егоров: Гол Жиго был забит с нарушением правил. Москалев будет отстранен от работы
13:15 Футбол Хубулов, покинувший «Енисей» этим летом, вернулся в команду
13:14 Футбол Александр Дюков: Если Лига не найдет правильного решения – мы их подправим
13:03 Фигурное катание Елизавета Туктамышева пошутила в твиттере: «Не поеду на Игры-2020»
12:51 Футбол Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата
12:45 Баскетбол Димитрис Итудис: Спасибо болельщикам ЦСКА за веру и поддержку
12:41 Баскетбол Итудис признан тренером года в Евролиге
12:34 Футбол Вратарь «ПСЖ» Трапп может перейти в «Порту»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика