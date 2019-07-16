Зеленский поручил разработать план для проведение Олимпийских игр на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту НОК Сергею Бубке разработать план для проведение Олимпийских игр.

- Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.

Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь, - приводит слова Зеленского «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу президента Украины.

Напомним, что летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио в 2020 году, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Столицей проведения зимних Олимпийских игр 2022 года был назван китайский Пекин, а зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.