Золотую медаль Олимпиады в Ванкувере выставили на аукцион

Как сообщает CBC, продажа принесет владельцу награды более 50 000 долларов.
По информации издания, спортсмен, выставивший свою медаль на аукцион, попросил остаться неизвестным.
Как отметил представитель аукциона медаль точно не принадлежит 31-летнему Александру Билодо, принесшему золото сборной Канаде в могуле.
Таким образом, награда принадлежит либо белорусскому спортсмену Алексею Гришину (лыжная акробатика), либо швейцарцу Михаэлю Шмидту (ски-кросс).
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