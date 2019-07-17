Золотую медаль Олимпиады в Ванкувере выставили на аукцион - Советский спорт
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17 июля 2019 19:06Олимпиада

Золотую медаль Олимпиады в Ванкувере выставили на аукцион

Золотая медаль за победу в мужских соревнованиях по лыжному фристайлу на Олимпийских играх 2010 года, которые прошли в Ванкувере, выставлена на продажу на аукционе в США.

Как сообщает CBC, продажа принесет владельцу награды более 50 000 долларов.

По информации издания, спортсмен, выставивший свою медаль на аукцион, попросил остаться неизвестным.

Как отметил представитель аукциона медаль точно не принадлежит 31-летнему Александру Билодо, принесшему золото сборной Канаде в могуле.

Таким образом, награда принадлежит либо белорусскому спортсмену Алексею Гришину (лыжная акробатика), либо швейцарцу Михаэлю Шмидту (ски-кросс).

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