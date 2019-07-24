В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года (фото, видео) В среду на торжественной церемонии Организаторы летних Олимпийских игр в Токио представили дизайн медалей, которые получат победители и призеры соревнований.

Как сообщает официальный сайт МОК, автором дизайна стал японец Дзюнъити Каваниси.

- Для меня большая честь, что мой дизайн был выбран для олимпийских наград. Я никогда не мечтал о том, что дизайн, который я представил, действительно будет выбран. Надеюсь, что медали будут служить данью уважения усилиям спортсменов, отражая их славу и символизируя дружбу, - приводит слова Каваниси пресс-служба МОК.

Добавим, что Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.