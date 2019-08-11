Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что база данных московской антидопинговой лаборатории в настоящее время находится в обработке у агентства ВАДА.

- Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации. Они ведут свое расследование. И скоро, я думаю, будут выходить первые результаты этой работы, - цитирует Гануса ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители ВАДА начали расследование в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что дела ведутся на основе данных Московской лаборатории, а под санкции могут попасть 298 отечественных атлетов.