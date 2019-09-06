Президент WCF: центр керлинга во Владивостоке станет центром притяжения для спортсменов из Азии

В торжественной церемонии приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.
«Россия - необъятная страна, и для нас очень важно, чтобы спортсмены имели достойные условия для тренировок в любой её точке. Мы очень рады, что глава государства Владимир Путин поддерживает наш любимый вид спорта - кёрлинг. Для нас это очень почётно. Новая арена во Владивостоке станет не только базой сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине, но и центром притяжения азиатских спортсменов», - сказала президент Всемирной федерации Кейт Кейтнесс, которая в эти дни находится в Канкуне на конгрессе WCF.
Планируется, что центр будет построен в 2021 году и станет тренировочной базой сборной России по кёрлингу для подготовки к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
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