Президент WCF: центр керлинга во Владивостоке станет центром притяжения для спортсменов из Азии Церемония закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта состоялась во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума.

В торжественной церемонии приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

«Россия - необъятная страна, и для нас очень важно, чтобы спортсмены имели достойные условия для тренировок в любой её точке. Мы очень рады, что глава государства Владимир Путин поддерживает наш любимый вид спорта - кёрлинг. Для нас это очень почётно. Новая арена во Владивостоке станет не только базой сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине, но и центром притяжения азиатских спортсменов», - сказала президент Всемирной федерации Кейт Кейтнесс, которая в эти дни находится в Канкуне на конгрессе WCF.

Планируется, что центр будет построен в 2021 году и станет тренировочной базой сборной России по кёрлингу для подготовки к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.