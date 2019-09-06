Глава НОК Японии: Сборную России ждет в Токио самый теплый прием В рамках V Восточного экономического форума состоялась торжественная церемони подписания Меморандума о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Японии. Подписи под документом поставили президент ОКР Станислав Поздняков и глава НОК Японии Ясухиро Ямасита.

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«Подписывая это соглашение, мы открываем новую страницу в сотрудничестве с Национальным Олимпийским комитетом Японии. За последнее время у нас состоялось несколько рабочих встреч с японскими коллегами, и в ходе переговоров мы пришли к единому мнению о необходимости развивать взаимодействие по целому ряду ключевых направлений олимпийской повестки. В том числе, в области массового спорта. Важнейшим аспектом, безусловно, остается Олимпиада-2020 в Токио. ОКР старается обеспечить максимально комфортные условия для пребывания наших спортсменов в Токио, что будет способствовать их успешному выступлению. С этой точки зрения, соглашение с НОК Японии также играет серьезную роль», - отметил Станислав Поздняков.

«Как президент НОК Японии, я очень рад тому, что сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать отношения между нашими НОКами по самым разным направлениям и видам спорта. Япония готовится принимать Олимпиаду-2020. С нетерпением ждем приезда российских спортсменов, которым мы окажем самый теплый прием и содействие», - сказал Ясухиро Ямасита.

Почетными гостями церемонии стали помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков, заместитель генерального директора МОК Пере Миро, президент ФИФА Джанни Инфантино.

После церемонии участники и гости осмотрели уникальную выставочную экспозицию артефактов Олимпиады-1980, которая занимает центральное место на площадке ОКР, организованной в рамках ВЭФ-2019 в центре Владивостока и открытой для посещения всеми желающими.