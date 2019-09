Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда в костюме изо льда (фото)

«Бин Двэнь Двэнь - официальный талисман зимних Олимпийских игр Пекине! Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром», - говорится в сообщении пресс-службы организаторов Олимпиады.

Также организаторы ОИ-2022 представили талисман Паралимпийских игр - им стал мальчик Шуэй Рон Рон, собранный из китайских фонариков.

Добавим, что 24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине, который после этого станет первым городом, принявшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Напомним, что летние Олимпийские игры прошли в Пекине в 2008 году.

