Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» пройдет в Сочи

Уникальное мультиформатное событие объединит на одной площадке основных стейкхолдеров туристской отрасли и спортивной индустрии. В качестве спикеров выступят заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие яркие представители профессионального сообщества.

Основная задача мероприятия − объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры.

Организаторами форума выступают Администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Ростуризма.

В программе форума 3 дня дискуссионных сессий и семинаров. Первый день будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Основные темы сессий - актуальная проблематика поддержки бизнеса и развития территорий, реализация нацпроектов, ФЦП. Во второй день планируются две параллельные деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы в отрасли. В рамках третьего дня пройдут образовательные курсы партнера форума – Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). Они предусматривают семинары, тренинги и деловые игры по направлениям «Маркетинг и менеджмент в спорте», «Гостеприимство в туризме». По итогам обучения участники форума получат сертификаты.

На «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» будет работать менторская гостиная, где эксперты отрасли и представители ведомств проконсультируют желающих о возможностях развития проектов в сфере туризма и спорта, мерах господдержки для предпринимателей и инвесторов.

На площадке форума будет представлена отраслевая выставка. Запланированы экскурсии и культурно-развлекательная программа. Участие в форуме бесплатное.

Более подробная информация об Экономическом форуме регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции», регистрация участников и аккредитация СМИ на сайте: https://forumrosta.ru