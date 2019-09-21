WADA: Преждевременно обсуждать вопрос о манипуляциях данными московской лаборатории

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», - цитирует «РИА Новости» представителя организации по связям с общественностью.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начала расследование в отношении России из-за возможной подтасовки данных московской лаборатории.
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