WADA: Преждевременно обсуждать вопрос о манипуляциях данными московской лаборатории Представитель WADA по связям с общественностью заявил, что преждевременно обсуждать тему обвинений России в манипуляции данными лаборатории.

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», - цитирует «РИА Новости» представителя организации по связям с общественностью.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начала расследование в отношении России из-за возможной подтасовки данных московской лаборатории.