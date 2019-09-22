Скончался двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в выезде Иван Кизимов.

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Он побеждал на Играх-1968 в Мехико и на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Также он выигрывал серебро и бронзу Игр в командных соревнованиях.

В 2003 году в честь Кизимова назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

«Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича», – написано на сайте ФКСР.