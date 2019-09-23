Юрист: При несоответствии РУСАДА у спортсменов будут ограничения по допуску к соревнованиям

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о том, к чему может привести лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия WADA (Всемирного антидопингового агентства).
«Будут ограничения (по допуску к соревнованиям), – приводит ТАСС слова Пацева. – Будут все те стандартные проблемы, которые были во время предыдущей ситуации с несоответствием РУСАДА».
Напомним, в понедельник WADA открыло расследование в отношении РУСАДА в связи с несоответствиями в данных Московской антидопинговой лаборатории.
По итогам анализа данных, полученных в январе 2019 года, выявлены несоответствия с базом LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.
Россия получила три недели для объяснения причин изменений в базе данных московской лаборатории.
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