Юрист: При несоответствии РУСАДА у спортсменов будут ограничения по допуску к соревнованиям WADA инициировало рассмотрение вопроса соответствия РУСАДА.

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о том, к чему может привести лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия WADA (Всемирного антидопингового агентства).

«Будут ограничения (по допуску к соревнованиям), – приводит ТАСС слова Пацева. – Будут все те стандартные проблемы, которые были во время предыдущей ситуации с несоответствием РУСАДА».

Напомним, в понедельник WADA открыло расследование в отношении РУСАДА в связи с несоответствиями в данных Московской антидопинговой лаборатории.

По итогам анализа данных, полученных в январе 2019 года, выявлены несоответствия с базом LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.

Россия получила три недели для объяснения причин изменений в базе данных московской лаборатории.