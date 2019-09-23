Светлана Журова: База находилась какой-то период в СК России, у них наверняка могут быть ответы Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ситуацию вокруг данных московской лаборатории.

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По мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), они могли быть подделаны российской стороной.

– Дело в том, что мы не видим документов, не знаем, как выглядит эта база и какие претензии предъявлены, нужно смотреть документы и понимать, что за манипуляции, что за подделка документов произошла. За какой период? Тоже важно. В период бытности ещё господина Родченкова, или это было позже. Но пока мы этого не знаем, у нас есть три недели. Мы знаем, что какое-то время база находилась какой-то период в СК России, они проводили свои исследования и следственные действия, у них наверняка тоже могут быть ответы, – приводит слова Журовой RT.