Юрий Ганус: Меня пытаются безосновательно дискредитировать На главу РУСАДА подали в суд после его интервью L’Equipe.

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что после интервью французскому изданию L’Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.

Отметим, что Ганус заявил, что под прикрытием региона в Чувашии спортсменам проводились запрещенные переливания крови. После этого интервью стало известно о том, что девять неназванных спортсменов подали иск в Савеловский суд о защите чести и достоинства.

А главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии имени Игнатьева Николай Панфилов заявил, что слова Гануса безосновательны.

«Я не понимаю требований заявителей, в том числе и по той причине, что в ходе интервью я не назвал ни одного ФИО спортсмена, по которым заведены дела, – приводит «Р-Спорт» слова Гануса. – Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора национального антидопингового агентства РАА «РУСАДА».