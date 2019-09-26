Юрий Ганус: Меня пытаются безосновательно дискредитировать - Советский спорт
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26 сентября 2019 11:25ОлимпиадаЛипкин Антон

Юрий Ганус: Меня пытаются безосновательно дискредитировать

На главу РУСАДА подали в суд после его интервью L’Equipe.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что после интервью французскому изданию LEquipe его пытаются безосновательно дискредитировать.

Отметим, что Ганус заявил, что под прикрытием региона в Чувашии спортсменам проводились запрещенные переливания крови. После этого интервью стало известно о том, что девять неназванных спортсменов подали иск в Савеловский суд о защите чести и достоинства.

А главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии имени Игнатьева Николай Панфилов заявил, что слова Гануса безосновательны.

«Я не понимаю требований заявителей, в том числе и по той причине, что в ходе интервью я не назвал ни одного ФИО спортсмена, по которым заведены дела, – приводит «Р-Спорт» слова Гануса. – Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора национального антидопингового агентства РАА «РУСАДА».

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