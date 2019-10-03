Юрий Ганус: Ситуация с перспективами поехать на Игры - трагическая - Советский спорт
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03 октября 2019 11:15ОлимпиадаЯременко Николай

Юрий Ганус: Ситуация с перспективами поехать на Игры - трагическая

Глава РУСАДА Юрий Ганус, выступая в рамках Sport Leaders Global Forum 2019, заявил о том, каковы перспективы у РУСАДА потерять статус соответствия, а у спортсменов - быть недопущенными к Олимпиаде.

- Ситуация с нашими перспективами трагическая. Но мы живём в великой стране, где есть такая культурно-религиозная традиция, которая обозначается формулой «Надежда умирает последней».

23 октября произойдёт заседание Комитета по соответствию, где ожидаемо появятся рекомендации Исполкому ВАДА. В Варшаве будет происходить окончательное решение в начале ноября, - рассказал Юрий Ганус.

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