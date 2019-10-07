Юрий Ганус: Нам предлагали закрыть РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о возможном закрытии организации в 2017 году.

– Когда я начал работать в РУСАДА, нам предлагали закрыть агентство в нынешнем виде и перерегистрировать его. То есть сменить юридическое лицо. Чтобы была новая организация с новым названием. Якобы тогда можно было бы сказать WADA, что мы не имеем отношения к нарушениям предшественников, поэтому нас надо немедленно восстановить. Я тогда сразу отказался от этого, поскольку понимал, что такая уловка не сработает.

При этом как раз по такому пути пошли в случае с Московской антидопинговой лабораторией. С апреля 2016 года это другое юрлицо с другим названием. Был случай, когда на одном из совещаний дискуссия коснулась прежнего периода работы Московской лаборатории. Мне сказали: «У нас уже другое юрлицо». Я ответил: «Слушайте, мы должны совершенно ясно и однозначно понимать, что везде в мире восприятие Московской лаборатории одинаковое. Что сейчас, что во времена, когда ее возглавляли Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, — отношение к ней одно и то же. Оно не поменяется, если бесконечно ее перерегистрировать и менять ей название, – приводят слова Гануса «Известия».