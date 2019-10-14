Комиссия АНОК по Культуре и Образованию обсудила адаптацию спортсменов после завершения карьеры

Его провел Президент ОКР, член Исполкома АНОК Станислав Поздняков.
Члены Комиссии рассмотрели вопросы повышения эффективности и доступности олимпийского образования и продвижения идей Олимпизма через культуру и спорт.
- Я очень рад, что нам также удалось затронуть тему сотрудничества с университетами и возможности предоставлять студентам стипендии – это большой шаг в развитии Олимпизма в международном масштабе! Кроме того, мы уделили особое внимание вопросам, касающимся разработки программы адаптации и дальнейшего развития спортсменов после завершения карьеры, - отметил Станислав Поздняков.
На заседании Комиссии АНОК по Культуре и Образованию были подведены итоги работы за прошедший период и намечены планы на 2020-й год, который обещает быть богатым на интересные события и яркие мероприятия.
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