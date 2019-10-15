Станислав Поздняков выступил на Исполкоме АНОК В Дохе, где в эти дни проходят первые Всемирные пляжные игры, в преддверии Генеральной ассамблей АНОК завершил свою работу Исполком организации.

В рамках сегодняшнего заседания перед участниками с докладом выступил председатель Комиссии АНОК по образованию и культуре Станислав Поздняков. Президент ОКР подробно остановился на ряде новых масштабных проектов, которые, в частности, реализует Олимпийский комитет России. Таких как, например, Международный форум юных олимпийцев или образовательные программы Российского международного олимпийского университета.

Исполком отметил, что за последнее время работа Комиссии претерпела существенные изменения и выполняет сегодня большой объем практической деятельности в рамках различных проектов, направленных на создание качественно новых возможностей в области образования, в том числе, для спортсменов, недавно закончивших карьеру, а также на широкий спортивно-культурный обмен между странами и народами.