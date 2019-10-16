Министр спорта – о словах Гануса: Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал слова главы РУСАДА Юрия Гануса о подделке данных московской антидопинговой лаборатории.

Загрузка...

По его мнению, подобные обвинения должны подтверждаться доказательствами.

– Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины, – приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, что участие сборной России на двух следующих Олимпиадах до сих под вопросом.