Министр спорта – о словах Гануса: Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания - Советский спорт
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16 октября 2019 23:05ОлимпиадаКоноплев Александр

Министр спорта – о словах Гануса: Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал слова главы РУСАДА Юрия Гануса о подделке данных московской антидопинговой лаборатории.

По его мнению, подобные обвинения должны подтверждаться доказательствами.

– Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины, – приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, что участие сборной России на двух следующих Олимпиадах до сих под вопросом.

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