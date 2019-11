Хайо Зеппельт: Россия только ответила на 23 вопроса из 31

«По словам источников близких к WADA, Россия только ответила на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных Московской лаборатории, и не предоставила все запрошенных устройств/данных, а также аналитические данные по ЭПО», - Зеппельт в своем Twitter.

Напомним, что ранее стало известно, что у WADA возникли вопросы об изменениях данных в Московской антидопинговой лаборатории, после чего РУСАДА обвинили в несоответствии кодексу организации. Россия получила две недели, чтобы объяснить ситуацию. 8 октября представители РФ выполнили требования. Ожидалось, что ситуация разрешится 23 октября, однако, встречу перенесли на неопределенный срок.

ARD Doping Editorial Team: According to sources close to @wada_ama Russia only answered 23 of 31 WADA questions regarding the alleged inconsistencies in the Moscow lab data and didn’t provide all requested devices/data. Also EPO analytical data.