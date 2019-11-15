Станислав Поздняков стал гостем пресс-центра «Советского спорта»

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Глава ОКР принял участие в съемках очередного выпуска программы «Во всем Белом». Вместе с ведущим проекта Сергеем Белоголовцевым он обсудил актуальные проблемы российского спорта и подготовку олимпийской сборной России к предстоящим Играм-2020 в Токио.