Олимпийский комитет России требует полной смены руководства ВФЛА

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что руководство ВФЛА дискредитировало весь российский спорт.

«К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время только усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации.

Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе Олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт», − заявил Поздняков.

«Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего Президиума.

Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», – добавил президент ОКР.

Напомним, 23 ноября на заседании президиума ВФЛА президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко была выбрана временно исполняющей обязанности президента организации.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с тем, что Дмитрий Шляхтин, избранный главой ВФЛА в январе 2016 года, написал заявление об отставке.

Ранее он был отстранен независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом (Athletics Integrity Unit) за вмешательство в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.