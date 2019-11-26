Юрий Ганус: Те, кто изменял базу данных, обладали доступом, позволяющим пройти ограничения СК Россию могут отстранить на четыре года от международных турниров из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории.

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о том, кто мог внести изменения в базу данных Московской лаборатории.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации на четыре года отстранить Россию от участия в международных турнирах из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории.

«Фактически, эти лица должны были быть наделены властными полномочиями и должны были получить доступ, который позволил бы пройти через ограничения СК (Следственного комитета), – приводит BBC слова Гануса. – В любом случае, это попытка защитить репутацию и прошлые достижения спортсменов. В том числе тех, которые могут быть наделены властными полномочиями. Но это просто вероятное суждение».

Отметим, что после заведения уголовных дел в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ее материалы находились под контролем Следственного комитета.