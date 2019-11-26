Алексей Ягудин: Я против преждевременных конвульсий, надо дождаться окончательного решения Олимпийский чемпион Алексей Ягудин - о возможных санкциях в отношении российского спорта.

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- Понятно, что они хотят, чтобы нам было как можно хуже. Но я против преждевременных конвульсий. Надо дождаться окончательного решения. Мы, представители российского спорта, конечно, хотим, чтобы все было по-честному и чтобы все это закончилось, - цитирует Ягудина «РИА Новости».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.