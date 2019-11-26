Вячеслав Фетисов: Мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов - о возможных санкциях в отношении российского спорта.

- Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально, - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, в понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Окончательное решение исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.