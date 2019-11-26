Вице-президент WADA: Боюсь, что МОК будет противодействовать санкциям к России Исполком WADA примет решение о будущем российских спортсменов 9 декабря в Париже.

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может помешать принятию санкций в отношении России.

В понедельник комитет по соответствию представил рекомендации исполкому организации и призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах, что станет наказанием за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Боюсь, что МОК будет противодействовать этому (санкциям к России), – приводит NRK.no слова Хеллеланд. – На карту поставлено многое. Будут голосовать 12 человек, и я боюсь, что мы окажемся в меньшинстве. Я намерена сделать все возможное, чтобы поддержать чистый спорт».

Напомним, исполком WADA запланирован в Париж на 9 декабря. У России будет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).