Маргарита Пахноцкая: В WADA во главу угла ставится право чистого спортсмена участвовать в турнирах Российским спортсменам могут разрешить участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Загрузка...

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о том, какие российские спортсмены смогут участвовать в международных турнирах, если исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) последует рекомендациям комитета по соответствию.

«Они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях и позволяют тем спортсменам, которые не имеют допинговой истории, пробовать отобраться для участия на турнирах в нейтральном статусе», – приводит РБК слова Пахноцкой.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.