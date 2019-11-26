Юрий Ганус: Российские спортивные власти выплатят штраф за РУСАДА Исполкому WADA порекомендовали оштрафовать РУСАДА.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о том, как агентство будет выплачивать штраф, который может быть наложен на организацию по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА, – приводит ТАСС слова Гануса. – Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах WADA, поэтому в этом пункте ничего удивительного».

Напомним, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации в качестве наказания за манипуляции с базой данных Московской лаборатории обязать РУСАДА оплатить все расходы, связанные с анализом материалов, а также наложить штраф в размере десяти процентов от своего дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов США (в зависимости от того, какая сумма окажется меньше).

Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря в Париже.