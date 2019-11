Хайо Зеппельт: Отчет WADA показывает глубину сокрытия допинга в России – Кремль в замешательстве

Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал публикацию Associated Press о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Невероятное мошенничество: отчет WADA о допинге в России, полученный AP, показывает глубину сокрытия. Российский сценарий беспрецедентен. Это объясняет, почему на этот раз реакция из России относительна спокойна: Кремль в абсолютном замешательстве.

Что еще должно произойти в мировом спорте, чтобы Томас Бах и его МОК потеряли терпение по отношению к российскому спорту», – написал Зеппельт в твиттере.

Unbelievable fraud: WADA Doping report on RUS obtained by AP shows depths of cover-up. This Russian plot is unprecedented. And it explains why this time the reactions from Russia are relatively silent: it is totally embarrassing for the Kremlin https://t.co/ecxveRT8ai