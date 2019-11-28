Софья Великая: Надеемся на принятие правильного решения МОК Она уверена, что российские спортсмены выполняют все требования со стороны WADA.

Обладательница золотых медалей Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Софья Великая выразила свое мнение по поводу возможного отстранения сборной России от крупных соревнований.

– Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны. Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что все это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция, – цитирует Софью ТАСС.

Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации и применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить участвовать в крупных международных турнирах.