Софья Великая: Надеемся на принятие правильного решения МОК

Обладательница золотых медалей Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Софья Великая выразила свое мнение по поводу возможного отстранения сборной России от крупных соревнований.
– Мы надеемся на принятие правильного решения МОК за честный спорт и чистых спортсменов, которые представляют страны. Четыре года назад мы уже проходили сложности, сейчас понимаем, что все это не преграда на пути к достижению наших целей. Рекомендации рекомендациями, но мы честные и чистые спортсмены, выполняем все требования международных федераций и WADA, такова наша позиция, – цитирует Софью ТАСС.
Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации и применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить участвовать в крупных международных турнирах.
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну Проиграв дома «Байеру» U19, юношеская команда железнодорожников вслед за сверстниками из «Зенита» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках. 27.11.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем Зажигали вратари и судьи. В Москве и Балашихе сушили «сухари» Вратарская «бабочка» и странный гол в Санкт-Петербурге, сухари Игоря Бобкова и Юлиуса Гудачека, пятое поражение подряд «Нефтехимика» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 25.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Динияр Билялетдинов: Слухи о продаже Миранчука пошли «Локо» во вред Бывший полузащитник «Локомотива» прокомментировал досрочный вылет команды из еврокубков. 27.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года Итальянское издание Tuttosport назвало победителя самой престижной европейской награды среди молодых футболистов. 27.11.2019 19:30 Футбол Зибрак Артем