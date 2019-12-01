Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте Турнир прошел в Токио.

В Токио завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте.

Сборная России выиграла общекомандный зачет. В копилке нашей команды пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

В заключительный день турнира россияне стали лучшими в многоборье, набрав 29 баллов и опередив команды США (28) и Китая (24).

Александр Лисицын выиграл золото в соревнованиях на акробатической дорожке, а Александра Бонарцева взяла бронзу на двойном мини-трампе.

Следующий чемпионат мира пройдет в Баку в 2021 году.