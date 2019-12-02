Александр Жуков: Спорт в нашей стране нуждается в квалифицированных управленцах Он уверен, что России необходимы грамотные специалисты.

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Почетный президент Олимпийского комитета России, а также член МОК Александр Жуков высказался на тему Российского международного олимпийского университета в преддверии празднования 10-летия основания данного учреждения.

– Большой, да и массовый спорт в нашей стране нуждается в квалифицированных управленцах, таких в нашей стране пока немного. Но спорт становится еще популярнее, нужны грамотные специалисты. Поэтому РМОУ сегодня занял важную нишу. Можно спросить у выпускников университета, пригодилось ли им это обучение. Среди них, кстати, много олимпийских чемпионов, и они довольны навыками, полученными в РМОУ. Десять лет назад было трудно предположить, что этот университет вырастет до такой степени, что поступать в него на конкурсной основе будут студенты других стран, – цитирует Жукова ТАСС.

Напомним, что организация ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.