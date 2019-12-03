Рене Фазель: Игры в Сочи для меня были самыми лучшими за всю историю олимпийского движения Президент IIHF Рене Фазель поздравил РМОУ (Российский международный олимпийский университет) с десятилетием.

Новости СМИ2 - Хочу поздравить РМОУ с десятилетием - это по-настоящему уникальная платформа. Задача РМОУ - сохранять и развивать уникальное наследие Игр в Сочи, для меня это были самые лучшие Игры во всем мире за всю историю олимпийского движения, - рассказал Фазель.