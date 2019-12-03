Колобков поздравил РМОУ с десятилетием В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поздравил Российский международный олимпийский университет (РМОУ) с десятилетием.

«За десять лет реализован замечательный проект, – приводит слова Колобкова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов, – Университет развивается, за эти годы реализованы программы в области образования, в библиотечном деле создано свое издание, появился новый информационный центр.

Мы много говорили о наследии Олимпиады и нематериальном наследии в Сочи, спорт постоянно развивается, завершив проект в Сочи, мы провели Универсиаду в Красноярске, специалисты, которые ее готовили, учились здесь, вы идете в ногу со временем, а иногда и опережаете его».

Напомним, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.