WADA подозревает 41 российского тяжелоатлета в нарушении антидопинговых правил Всего под подозрение попали 298 человек, однако пока проверяется информация только по 153 спортсменам, поскольку по остальным данные были удалены или искажены.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет комитета по соответствию WADA, после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории организация открыла дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста.

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).