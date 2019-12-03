Образовательный интерактивный центр OVAL открылся в РМОУ В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.

В Сочи на базе Российского международного олимпийского университета открылся интерактивный информационно-образовательный центр истории Олимпийских игр и олимпийского движения, сообщает корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

В центре с помощью современных мультимедийных технологий представлен контент из Олимпийского музея в Лозанне.

С помощью технологий виртуальной реальности могут погрузиться в атмосферу состязаний, прокатиться по трассам олимпийских объектов Сочи, побывать на объектах Прибрежного кластера столицы Игр-2014.

Напомним, в Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные десятилетию со дня создания РМОУ.