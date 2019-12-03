Станислав Поздняков: РМОУ даст большое количество специалистов для ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил важную роль в деятельности российского международного олимпийского университета (РМОУ), который занимается подготовкой новых специалистов.
«Массовый и паралимпийский спорт нуждается в специалистах. Образование в РМОУ доступно самому широкому кругу абитуриентов. Впереди у нас большое будущее, много интересных проектов, что в общем итоге должно принести улучшение методик спортивного процесса и дать большое количество специалистов для ОКР и национальных федераций, мы нуждаемся в таких специалистах.
РМОУ – это та площадка, где мы можем добиться серьезного прогресса. Сегодня в Сочи со студентами, руководителями самого высокого уровня, в том числе президентом России, мы отмечаем юбилей РМОУ, который стал узнаваемым брендом в мире спортивного образования. Наши партнеры с большим удовольствием посылают сюда студентов, учиться здесь стало престижней для наших коллег, а программы признаны во всем мире», – цитирует функционера ТАСС.
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