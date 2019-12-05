РУСАДА требует отстранить весь тренерский штаб сборной России по легкой атлетике

В рамках антикризисных мер по восстановлению в правах ВФЛА РУСАДА предлагает отстранить главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб.
Как сообщает ТАСС, РУСАДА предлагает отстранить в полном составе все руководство организации и создать рабочую группу, которая займется подбором кандидатов в руководящий состав ВФЛА. Помимо этого, также предлагается отстранить весь медицинский персонал ВФЛА, связанный с допинговым кризисом.
Напомним, бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин ушел в отставку со своего поста в связи с обвинениями во вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. В настоящий момент должность исполняющей обязанности главы ВФЛА занимает Юлия Тарасенко.
Напомним, российские спортсмены могут пропустить Игры в Токио, если РУСАДА лишится статуса соответствия международному кодексу. Окончательное решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства должен принять 9 декабря.
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