РУСАДА требует отстранить весь тренерский штаб сборной России по легкой атлетике Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило перечень мер по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В рамках антикризисных мер по восстановлению в правах ВФЛА РУСАДА предлагает отстранить главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского и весь его штаб.

Как сообщает ТАСС, РУСАДА предлагает отстранить в полном составе все руководство организации и создать рабочую группу, которая займется подбором кандидатов в руководящий состав ВФЛА. Помимо этого, также предлагается отстранить весь медицинский персонал ВФЛА, связанный с допинговым кризисом.

Напомним, бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин ушел в отставку со своего поста в связи с обвинениями во вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. В настоящий момент должность исполняющей обязанности главы ВФЛА занимает Юлия Тарасенко.

Напомним, российские спортсмены могут пропустить Игры в Токио, если РУСАДА лишится статуса соответствия международному кодексу. Окончательное решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства должен принять 9 декабря.