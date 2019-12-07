Валерий Газзаев: Лишение флага и гимна – унижение для России - Советский спорт
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07 декабря 2019 18:48ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Валерий Газзаев: Лишение флага и гимна – унижение для России

По мнению бывшего тренер ЦСКА такой метод наказания «неприемлем».

Депутат Государственный думы и бывший главный тренер футбольного ЦСКА Валерий Газзаев заявил о том, что исполком ВАДА не должен лишать сборную России флага и гимна. По мнению Газзаева метод коллективного наказания попросту «неприемлем».

«Считаю, что для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в ее адрес выносятся подобные наказания со стороны ВАДА и Международного олимпийского комитета, – заявил Газзаев в интервью Russia Today. – Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

Флаг и гимн – святые вещи для любого атлета. Лишение данных атрибутов стало настоящим унижением для России. Наша страна испытала это во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. При этом подобные меры не приводят ни к чему хорошему.

Коллективное наказание — не выход. МОК и ВАДА необходимо принимать верные решения. Если в организме атлета обнаружили допинг, он должен быть дисквалифицирован. Прием это касается не только россиян, но и других спортсменов, будь то американцы или норвежцы. Никогда не слышал, чтобы отстраняли целую страну или национальную команду.

Наказание должно быть применено исключительно к нарушителям антидопинговых правил. Сборная России ни в коем случае не должна быть лишена флага и гимна, а чистые спортсмены – возможности представлять свою страну на международных соревнованиях».

25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит 9 декабря.

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