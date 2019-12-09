Леонид Тягачев: Борьба с допингом может перерасти в сведение счетов с отдельными странами В понедельник исполком WADA рассмотрит санкции к России.

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Бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев высказался о возможном наказании России со стороны исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К сожалению, уже не первый раз мировой спорт оказывается в ситуации, когда реальная борьба с допингом может перерасти в сведение счетов с отдельными спортсменами и странами», – приводят «Известия» слова Тягачева.

Напомним, в понедельник состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос санкций в отношении российского спорта.

Ранее комитет по соответствию WADA на основе анализа базы данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком наказать Россию за манипуляции с данными. Исполкому WADA рекомендовано лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры и чемпионаты мира) на четыре года.