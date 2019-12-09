Себастьян Самуэльссон: WADA стоит отстранить Россию Биатлонист многократно высказывался против России.

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в очередной раз призвал WADA принять самые жесткие санкции по отношению к России.

«WADA стоит следовать рекомендациям комитета по соответствию и отстранить Россию. Если они не достаточно «чисты» для участия в чемпионате мира, то они «не чисты» и на этапах Кубка мира. Будет странно, если они будут отстранены от мирового первенства, но при этом продолжат выступать в Кубке мира», - цитирует Самуэльссона NRK.

Напомним, сегодня в Лозанне пройдет заседание исполкома WADA, на котором будет принято решение по российскому спорту на ближайшие четыре года.

Ранее комитет по соответствию WADA призвал исполком организации наложить санкции на российский спорт. В частности, предложено запретить России проводить все крупные международные соревнования на четыре года и лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под российским флагом.