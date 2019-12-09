Рой Джонс - младший: Изоляция российского спорта станет катастрофой - Советский спорт
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09 декабря 2019 11:53ОлимпиадаНечаев Юрий

Рой Джонс - младший: Изоляция российского спорта станет катастрофой

По мнению боксера, наказывать необходимо только тот вид спорта, в котором были обнаружены нарушения.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс - младший высказал свое мнение о возможных санкциях WADA по отношению к России.

«Разумеется, изоляция России станет катастрофой для спорта. Вы лишаете надежды детей, которые не имеют к этому никакого отношения. Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок нескольких спортсменов, это несправедливо. Хотите кого-то наказать - наказывайте виновных, тот вид спорта, в котором действительно были нарушения. Не надо ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой. Они мечтают выступать на олимпиадах, на мировых первенствах. Они просто хотят выходить на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина - одна из лучших. Нельзя их наказывать», - приводит слова боксера RT.

Напомним, сегодня исполком WADA может лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить Россию от международных соревнований на ближайшие четыре года.

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