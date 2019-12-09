Вице-президент WADA: Жду от русских извинений за всю боль, которую они причинили спортсменам WADA на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд прокомментировал решение исполкома организации отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

«Я не довольна принятым решением, – приводит Associated Press слова норвежки. – Но это максимум, что можно было сделать. Это крупнейший спортивный скандал, который только был в спорте.

Теперь я жду полного признания от русских и извинений от них за всю боль, которую они причинили всем спортсменам и болельщикам».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.