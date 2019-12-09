Юрий Ганус: Хватит кошмарить наш спорт! Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение ВАДА по отстранению сборной России от всех крупных турниров.

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– Однозначно можно сказать, что те лица, которые решали вопросы с выходом из антидопингового кризиса, не справились с работой. Не понимаю, как можно было ввязываться в такую игру, оставляющую следы, с отделом расследования ВАДА! Хватит кошмарить наш спорт! И я далек от мысли, чтобы вписывать олимпийское движение в ответственные за то, что происходит с российским спортом.

У меня есть версии, кто внёс изменения в базу. При этом РУСАДА было отстранено от передачи данных. Какой мог быть мотив внесения изменения в результаты анализов? Видимо, чтобы выгородить спортсменов прошлого, закончивших карьеру. И не только спортсменов, но и тренеров и других специалистов.

Что касается наказания, срок нашего отстранения может быть уменьшен, если ВАДА увидит положительные изменения. Вопрос о продолжительности санкций зависит от того, когда база данных будет предоставлена без изменений. Я призываю сделать это как можно быстрее.

19 декабря состоится заседание наблюдательного совета РУСАДА, на котором будет принято решение, что делать. А надо сделать все возможное, чтобы Россия перестала ассоциироваться с допингом, – сказал Ганус.