Родченков о решении WADA: Мошенничество, ложь и фальсификации были наказаны в полной мере - Советский спорт
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09 декабря 2019 20:49ОлимпиадаГичунцев Артур

Родченков о решении WADA: Мошенничество, ложь и фальсификации были наказаны в полной мере

Ранее сообщалось, что представители РФ постараются оспорить наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а также информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков доволен решением организации, которая дисквалифицировала россиян от международных соревнований сроком на четыре года.

«Мошенничество, ложь и фальсификации невообразимых масштабов были наказаны в полной мере. Но это еще не все. Те, кто занимался коррупцией в легкой атлетике, тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны задним числом», – приводит слова Родченкова RT со ссылкой на журналиста The Times Мартина Циглера.

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