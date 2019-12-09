Родченков о решении WADA: Мошенничество, ложь и фальсификации были наказаны в полной мере Ранее сообщалось, что представители РФ постараются оспорить наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а также информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков доволен решением организации, которая дисквалифицировала россиян от международных соревнований сроком на четыре года.

«Мошенничество, ложь и фальсификации невообразимых масштабов были наказаны в полной мере. Но это еще не все. Те, кто занимался коррупцией в легкой атлетике, тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны задним числом», – приводит слова Родченкова RT со ссылкой на журналиста The Times Мартина Циглера.